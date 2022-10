È per oggi alle 11 l'appuntamento alla Camera per le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annunciato un manifesto per i 5 anni della legislatura. Alle 19 è previsto il primo voto di fiducia del Parlamento al nuovo governo di centrodestra. Domani voterà il Senato. Salvini indica le sue priorità: 'torneremo a far rispettare i confini', 'flat tax al 15%, pace fiscale, Quota 41 sulle pensioni senza penalizzazioni', il Ponte sullo Stretto di Messina 'per creare 100 mila posti di lavoro'. Il Pd spinge su un coordinamento delle opposizioni; attesi gli interventi in aula di Letta e Conte