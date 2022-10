Governo Meloni, le ultime notizie: oggi voto di fiducia al Senato

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera con 235 sì e 154 no, il governo guidato da Giorgia Meloni oggi va alla prova del Senato. In serata un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al quale ha ribadito la "profonda amicizia" che lega Italia e Usa. Nel suo discorso alla Camera ( PRIMA PARTE TERZA PARTE ), Meloni è partita dal fisco per illustrare i punti chiave del programma dell'esecutivo. Ridurre la pressione, combattere l'evasione, introdurre la tassa piatta. Poi ha parlato di semipresidenzialismo per dare stabilità al Paese, di sostegni alle famiglie, nessun arretramento sui diritti, modifica del reddito di cittadinanza , modifica delle pensioni per la flessibilità, una commissione di inchiesta sul Covid. E in un passaggio si è soffermata sulla condanna dei regimi 'fascismo compreso' e sulle leggi razziali 'il più più basso' della storia italiana. Meloni ha esordito ringraziando Mattarella e Draghi e ha citato le donne "che hanno osato" ( CHI HA CITATO ). Da Berlusconi a Calenda e Letta, le reazioni al discorso della neo premier . Letta attacca: "No al presidenzialismo". ( LO SPECIALE