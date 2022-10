Grillo il garante: "Ecco Iban per interviste"

C'è anche il garante M5s Beppe Grillo all'assemblea congiunta dei deputati e senatori del Movimento. Nessuna dichiarazione ai cronisti che lo attendevano alle porte della sala riunioni ma solo una battuta: a chi gli chiedeva un commento sul discorso della premier alla Camera e sulla leadership di Conte, ha risposto: "Dovete abbonarvi, senza abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban". Durante l'assemblea poi Grillo, secondo quanto riportano fonti M5s all'Adnkronos, avrebbe poi detto: “Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati”. Si tratta della regola fortemente difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta spiegando ai parlamentari la sua visione ‘green’ e tecnologica per il Paese. "Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che che mai ", ha detto Grillo, a quanto riferito da parlamentari presenti in assemblea.