No alla fiducia, ma una chiara apertura su riforme e presidenzialismo. Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha preso la parola al Senato nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo, lasciando intendere che sulla riforma del presidenzialismo le porte restano aperte (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). "Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo Meloni per le ragioni che hanno ben argomentato i colleghi che mi hanno preceduto - ha detto Renzi - facendo opposizione, noi cerchiamo di dare una mano alla nostra democrazia, come devono fare le persone che riconoscono quelli che escono vincenti dalle elezioni". Poi ha aggiunto: "Le faremo opposizione, a viso aperto, con la politica, non con il vocabolario". "Le auguro - ha detto in un altro passaggio - di vincere la sfida del governo sapendo che noi saremo da un'altra parte". Renzi ha replicato alle citazioni di ieri delle donne da parte di Giorgia Meloni con quelle di Artemisia e di Alda Merini. "Quando me ne sono andato da Palazzo Chigi - ha sottolineato - una delle cose che mi ha fatto stare meglio è stata una frase della Merini: 'La migliore vendetta è la felicità'". "Noi - ha concluso - le saremo lealmente contro ma pronti a dare una mano per il bene del Paese".