Dure le reazioni dell'opposizione al discorso programmatico della neo premier oggi alla Camera. Apprezzamenti e applausi invece da parte di Confindustria, Confesercenti e dalla comunità ebraica di Roma

Il discorso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è piaciuto alla comunità ebraica di Roma. “Un intervento apprezzabile e significativo” dichiara la presidente del CER Ruth Dureghello all’Ansa. “È importante per il Paese ritrovarsi uniti e concordi nel giudizio storico di condanna all'ideologia fascista” aggiunge la Dureghello che punta all’impegno contro l'antisemitismo “ pericolosamente in crescita” nel nostro Paese “ e su cui è necessario mantenere la vigilanza alta”.

Il presidente Meloni non è uscita dalla campagna elettorale per l'ex ministro della Salute Roberto Speranza che sottolinea: "Neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura". Speranza si domanda: "Ha forse ancora paura di scontentare i no vax che la hanno votata?". "Il modello italiano ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell'evidenza scientifica"la replica di Speranza al passaggio sulla pandemia e sul modello "restrittivo" contro il Covid.

"Giorgia Meloni ha proposto un'Italia più ingiusta: condono ai furbi, occhiolino agli evasori, meno tasse ai ricchi". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd, Nicola Zingaretti. "Non è un caso che, tra tante parole, manchi drammaticamente un riferimento al tema più urgente di questo nostro Paese: il livello insostenibile delle diseguaglianze" aggiunge Zingaretti. "Sui giovani paternalismo. Abbiamo ascoltato, come in campagna elettorale, una rassegna e denuncia dei problemi, senza soluzioni. Un comizio di un capo della destra. Dai, tocca a noi, c'è molto da fare, uniti e proponendo un'altra Italia".

"Il Recovery Fund in Europa l'ha ottenuto Giuseppe Conte e non Giulio Tremonti". A ribadirlo è Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "Giorgia Meloni non provi a negare la realtà come già fatto da Silvio Berlusconi che se n'era attribuito i meriti" aggiunge l'europarlamentare grillino. "Se fosse stata intellettualmente onesta nel suo discorso programmatico, la Meloni avrebbe ringraziato l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per come ha condotto il negoziato europeo che ha portato all'Italia ben 209 miliardi di euro di investimenti europei, soldi che lei adesso si ritroverà a gestire e spendere." Poi continua : "I suoi apprezzamenti tardivi al Recovery Fund non cancellano il fatto che Fratelli d'Italia al Parlamento europeo non l'abbia votato. Adesso che è al governo si rende conto della grande opportunità rappresentata da questo strumento, ma dia a Cesare quel che di Cesare" conclude Furore.

"Abbiamo particolarmente apprezzato il fatto che abbia messo al centro il tema del lavoro a 360 gradi" dichiara il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Un tema - prosegue - su cui il paese nei prossimi mesi deve fare grandi riflessioni ed è ovvio che condividiamo che senza industria non c'è l'Italia e non lo diciamo per una questione corporativa ma lo dicono i numeri".