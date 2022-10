Il presidente del Consiglio è alla prova di Montecitorio, dove sta presentando le dichiarazioni programmatiche in vista del voto di fiducia per il suo esecutivo. Domani toccherà al Senato. Tanti i punti che toccherà, dalla guerra in Ucraina ai i rapporti con l'Europa, fino alle ricette economiche anticrisi ascolta articolo Condividi

Per il nuovo governo guidato dalla premier Giorgia Meloni è il giorno della fiducia alla Camera, domani poi toccherà al Senato per concludere l’iter di insediamento dell’esecutivo (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). La leader di FdI sta tenendo a Montecitorio le dichiarazioni programmatiche. Nel pomeriggio spazio alle repliche, poi dichiarazioni di voto e infine la votazione. La premier ha esordito sottolineando “l’emozione per la solennità del momento”. Poi ha rinvolto "un ringraziamento sincero al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel dare seguito all'indicazione degli italiani non mi ha fatto mancare i suoi preziosi consigli". Meloni dice che “la situazione Italia non consente di perdere tempo. È una grande responsabilità" per il governo e "per chi quella fiducia deve concederla o negarla. È un momento fondamentali della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà".

“Grazie a Draghi per il veloce passaggio di consegne” vedi anche Giorgia Meloni, elogio della prudenza "Un ringraziamento va ai partiti della coalizione di governo, ai miei Fratelli d'Italia, alla Lega a Forza Italia, a Noi moderati ai loro leader, a quel centrodestra che" dopo avere vinto le elezioni ha dato "vita a governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia”, ha detto Meloni. "Per noi la celerità è un fatto naturale e doveroso perché la condizione difficilissima del Paese non consente di titubare e di perdere tempo e noi non intendiamo farlo”. Poi ha ringraziato anche "il mio predecessore, il presidente Mario Draghi che, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno. Anche se il nuovo governo, per ironia della sorte, è guidato dall'unico partito all'opposizione del suo governo. Si è molto ricamato su questo ma non c'è nulla di strano, così dovrebbe essere sempre, così dovrebbe essere nelle grandi democrazie".

Meloni: "Su mie spalle peso prima donna premier” vedi anche Governo Meloni, dalla fiducia alla Manovra: cosa succede ora "Il mio ringraziamento, il più sentito, va al popolo italiano, a chi ha deciso di non mancare l'appuntamento elettorale e ha espresso il proprio voto" nel "processo democratico che vuole nel popolo e solo nel popolo la sovranità”, dice il presidente del Consiglio. “Ringrazio le donne che hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Cristina, Rosalie dei Mille, come Alfonsina contro i pregiudizio Grazia, Tina, Nilde, Oriana, Samantha, Chiara, grazie per aver dimostrato valore italiane che spero di fare io”. Meloni poi dice: "Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi" c'è quello di essere "la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto" sento "la responsabilità che ho nei confronti che di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento". La premier ha ricordato anche quelle donne che "hanno costruito quella scala che oggi permette a me di rompere il tetto di cristallo". Nel suo intervento alla Camera per la fiducia, Meloni ha citato i cittadini che "rinunciando al dovere civico sancito nella Costituzione, reputano inutile il loro voto dicendo 'Tanto decide qualcun altro o si decide nei palazzi' e purtroppo spesso è stato così negli ultimi 11 anni avendo governi pienamente legittimi ma drammaticamente distanti dalle indicazioni degli elettori. Noi oggi interrompiamo questa grande anomalia italiana con un governo politico e pienamente rappresentativo della volontà popolare”. Poi aggiunge: "Intendiamo assumerci pienamente i diritti e i doveri che competono a chi vince elezioni, essere maggioranza parlamentare e governo per cinque anni, anteponendo l'interesse della nazione a quello di partito: non userò i voti degli italiani per sostituire un sistema di potere con un altro".

Meloni: “Italia sarà dentro le istituzioni Ue” vedi anche Bollette, da moratorie a bonus senza Isee: i piani del governo Meloni "Gli elettori hanno scelto il centrodestra" con il suo programma, "manterremo quegli impegni. So bene che ad alcuni osservatori e all'opposizione non piaceranno molte" delle nostre "proposte, ma non assecondo quella deriva per cui la democrazia" è più per qualcuno e meno per qualcun altro, ha detto Meloni. “A chi vuole vigilare sul nostro governo direi che possono spendere meglio il loro tempo: in quest'aula ci sono valide battagliere forze dell'opposizione che possono farsi sentire senza aver bisogno di soccorso esterno. Spero che chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto non a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere”. Meloni spiega che "l'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente e del suo sistema di alleanze: è stato fondatore Ue, dell'alleanza atlantica, parte del G7 e culla insieme alla Grecia della civiltà occidentale e del suo sistema di valori, libertà uguaglianza e democrazia" e alle sue radici "classiche e giudaico-cristiane”. L'obiettivo del governo "non è frenare o sabotare l'integrazione europea ma contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia in risposta alle crisi”. Quindi, prosegue, “ringrazio i tanti (leader internazionali, ndr) che mi hanno augurato buon lavoro. Non mi sfugge la curiosità per la postura che avrà l'Italia nell'Europa, dentro le istituzioni, perché quello è il luogo in cui i farà sentire forte la sua voce". Il presidente del Consiglio ha detto di sentirsi "eredi di San Benedetto, patrono dell'intera Europa" ringraziando i vertici istituzioni europee dal presidente Michel, alla presidente Von der Leyen a Metsola.