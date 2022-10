Pnrr, Gentiloni: "Governo vada veloce, non saremo benevoli su ritardi"

"L'invito che posso rivolgere al governo, ma il governo ne è perfettamente consapevole, è che su queste sfide bisogna andare a tavoletta, a testa bassa, perché altrimenti c'è il rischio di ritardi, e non saremo benevoli sui ritardi perché non è nell'interesse comune". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL GOVERNO ).

"Non cambiare priorità Pnrr"

"Cambiare le priorità del Pnrr sarebbe un errore e non è consentito dalla legislazione europea" ma "si possono fare alcune modifiche se motivate da circostanze particolari. Non è che manchino come l'inflazione ad esempio. Questo lavoro di aggiustamento si sta facendo da mesi anche con l'Italia. Un aggiustamento non è un tabù a condizione di vedere come risolvere una questione che ha cause molto chiare", ha aggiunto.