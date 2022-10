3/10 ©Ansa

Fra i passaggi che hanno ottenuto applausi anche da esponenti dell'opposizione, le citazioni delle donne "che hanno osato" e quello in cui Meloni ha ricordato che è la prima donna presidente del Consiglio in Italia. Applauso bipartisan e deputati in piedi in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche, quando la tragedia è stata ricordata dalla premier. Meloni è stata applaudita da tutta l’Aula anche nel passaggio in cui la presidente del Consiglio ha citato Papa Francesco

Reddito di cittadinanza, ecco cosa ha detto Giorgia Meloni nel suo discorso