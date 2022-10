L'energia è il primo banco di prova per il nuovo governo Meloni in Europa. Oggi alla riunione dei ministri dell'energia Ue partecipa il neoministro italiano dell'ambiente e della sicurezza energetica che sprona il Paese a liberarsi dalla dipendenza energetica

Punta sul nucleare di nuova generazione il nuovo ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che partecipa oggi alla sua prima riunione europea. Al consiglio dei ministri dell'energia Ue di Lussemburgo il neoministro del governo Meloni arriva accompagnato dal consulente per l’energia - e ministro uscente- Roberto Cingolani. Sul tavolo la discussione sulle regole per il “price cap” al gas e agli interventi congiunti per gli acquisti.