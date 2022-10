Con il nuovo governo alcuni ministeri hanno cambiato nome, come quello dell’Agricoltura affidato a Francesco Lollobrigida. La nuova definizione è la stessa usata in Francia e il concetto di “sovranità alimentare” appare anche nei documenti e nelle politiche di molti Paesi e organizzazioni del settore, dall'America Latina al Canada, alle stesse Nazioni Unite e alla Fao

Lo stesso ministero esiste in Francia

La definizione di “sovranità alimentare” per un ministero non è inedita: esiste anche in Francia, voluta dal presidente Emmanuel Macron per il dicastero guidato da Marc Fesneau. Proprio con l’arrivo di Macron è stato inaugurato il “Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire”, in linea - secondo molti osservatori - con le politiche agricole d'oltralpe, tradizionalmente liberali ma anche molto attente agli interessi nazionali, sebbene provenienti da radici storiche di tutt'altro segno.

Il concetto di “sovranità alimentare” non è nuovo

Anche se in Francia il ministero esiste già, questo non ha impedito a molti in Italia di ironizzare sui social per la scelta di una terminologia da parte del nuovo esecutivo che suona sovranista. Nomi a parte, il concetto di “sovranità alimentare” non è nuovo nei documenti e nelle politiche di molti Paesi e organizzazioni del settore, dall'America Latina al Canada, alle stesse Nazioni Unite e alla Fao. In un documento del 2013 del governo del Quebec, la regione francofona del Canada, la sovranità alimentare veniva indicata al primo posto, con l'obiettivo di mettere al centro la soddisfazione delle esigenze alimentari delle persone e non la massimizzazione del profitto economico, incoraggiare lo sviluppo delle realtà locali ed eliminare gli sprechi.