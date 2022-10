7/7 ©IPA/Fotogramma

"Congratulazioni a Giorgia Meloni per aver assunto la carica di primo ministro d'Italia. Non vedo l'ora di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le nostre relazioni alleate e l'unita' dell'Ue e della Nato in tempi di sfide alla sicurezza senza precedenti". Così in un tweet anche Ingrida Simonyte, la premier della Lituania

