Le esperienze da manager

leggi anche

Tempi di formazione dei governi: a Berlusconi e Conte i record

Paolo Zangrillo è nato a Genova, ha 60 anni ed è laureato in giurisprudenza e ha una lunga esperienza come manager di grandi aziende quali Magneti Marelli, Fiat Powertrain e Iveco. Ha conseguito la laurea nel 1987 all'università degli Studi di Milano. Successivamente ha lavorato alla Magneti Marelli per 17 anni con diversi incarichi e arrivando a ricoprire la carica di Vice President of Human Resources. Quindi ha trascorso quasi 5 anni come Senior Vice President Human Resources alla Fiat Powertrain Technologies Spa. Successivamente è stato Senior Vice President Human Resources alla Iveco per approdare poi come Direttore Personale e Organizzazione di Acea, dove ha ricoperto tale carica per quasi 6 anni.

L’attività politica

Oltre all’esperienza nel mondo aziendale, Paolo Zangrillo è anche attivo in politica: nel marzo del 2018 è infatti stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia. Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è diventato senatore, sempre per il partito di Silvio Berlusconi. Ha ottenuto oltre il 50% dei voti nel suo collegio uninominale del Piemonte. Zangrillo, secondo quanto riporta l’Ansa, è a favore

della Tav Torino-Lione e a una profonda riforma del Reddito di Cittadinanza.