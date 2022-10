Nuovo governo, il giuramento di Giorgia Meloni. VIDEO

Politica

Giorgia Meloni è la prima donna a diventare Presidente del Consiglio in Italia : dopo l’affermazione della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, il 21 ottobre ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare il nuovo governo. Dall’inizio della sua carriera fino a Palazzo Chigi, ecco la storia della leader di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni è nata nel quartiere della Garbatella a Roma il 15 gennaio del 1977. Come riporta la biografia sul suo sito personale, ha iniziato a interessarsi di politica fin da giovanissima: nel 1996 ha iniziato la sua militanza in Alleanza Nazionale, diventando responsabile del movimento studentesco del partito. (In foto con Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno, Gianfranco Fini e Italo Bocchino)