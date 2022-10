C'è il governo Meloni, è la prima donna premier in Italia. Oggi il giuramento in Quirinale alle 10. La squadra è di 24 ministri, sei sono donne. "Questa volta il tempo è stato breve" grazie alla "chiarezza dell'esito elettorale", ha commentato Mattarella. Tra gli altri, Giorgetti al Mef, Salvini alle Infrastrutture, Nordio alla Giustizia. Cambia qualche nome: lo Sviluppo economico diventa Imprese e Made in Italy, le Politiche agricole cambiano in Agricoltura e Sovranità alimentare.