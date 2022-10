4/13 ©IPA/Fotogramma

Dal 1994 al 1997 è responsabile del Gruppo Giovani di Milano per la Lega Nord. Dal 1998 al 2004 per il suo partito assume il ruolo di segretario provinciale. In questi anni – durante i quali resta sempre in consiglio comunale – lavora anche come giornalista. Prima lavora per il quotidiano La Padania, poi per Radio Padania Libera, di cui è anche direttore dal 1999 al 2013. Al 2003 risale l’iscrizione di Salvini all’albo dei giornalisti professionisti (in foto, Salvini insieme all'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini)