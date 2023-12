L’evento "Free Europe", organizzato dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, si svolge alla "Fortezza da Basso" nel capoluogo toscano. La leader del Rassemblement National interverrà con un videomessaggio, mentre l’olandese Geert Wilders ha dato forfait perché impegnato nelle trattative esplorative per un nuovo governo ascolta articolo

Leader e rappresentanti dei partiti europei alleati della Lega si riuniscono oggi per l’evento "Free Europe", organizzato dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo alla "Fortezza da Basso" di Firenze. Tre le parole chiave scelte con lo sguardo rivolto alle elezioni europee di giugno 2024: lavoro, sicurezza e buonsenso. La kermesse di Firenze serve al Carroccio per coltivare i legami - dalla Francia al Portogallo, dall'Estonia alla Danimarca - in vista di un'alleanza nel prossimo Parlamento europeo. Nella speranza ultima di compattare l'intero arco di destra in un ideale asse con il Partito popolare di Manfred Weber e i Conservatori della premier Giorgia Meloni.

Chi partecipa all’evento Presenti i rappresentanti di numerose delegazioni straniere: dall'Afd tedesca con Tino Chrupalla al belga Gerolf Annemans, considerato leader di destra in grande ascesa, fino ai partiti dei Paesi dell'Est. Assenti Marine Le Pen, che manderà un videomessaggio, e il leader sovranista olandese Geert Wilders. Ci sono inoltre i ministri della Lega (per ora tutti confermati tranne il responsabile del Viminale, Matteo Piantedosi), i governatori e i sindaci del partito. George Simion, Presidente Aur (Allenaza per l'unione dei romeni), ha fatto sapere che va a Firenze ma senza partecipare alla manifestazione: l'obiettivo è parlare con Matteo Salvini per riunire le destre in Europa ed escludere i socialisti. leggi anche Elezioni in Olanda, vince l'estrema destra di Wilders: "Governeremo"

L’assenza di Wilders Il leader sovranista olandese Geert Wilders ha dato forfait alla reunion dei partiti alleati della Lega in Europa perché impegnato nelle trattative esplorative per un nuovo governo in Olanda, ha fatto sapere il suo partito. Ma non manca chi, tra le righe del dietrofront, intravede il segno di un pressing riuscito: quello messo in atto a Bruxelles perché Wilders evitasse di trovarsi a una manifestazione insieme a chi contesta duramente l'Europa, proprio nei giorni della faticosissima fase della formazione del governo in patria. Avrebbero, insomma, vinto le ragioni di opportunità. leggi anche Premier olandese Wilders non sarà all'evento della Lega a Firenze