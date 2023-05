Bulgaria, la commissaria Ue Mariya Gabriel designata premier

Mariya Gabriel, commissaria Ue per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, è stata designata premier per il centrodestra in Bulgaria. Lo ha annunciato il leader del partito conservatore Gerb, l'ex premier bulgaro Boyko Borissov. L'ex eurodeputata sarà presentata all'Assemblea nazionale di Sofia davanti a tutti i leader dei partiti politici con i quali dovrà trovare un'alleanza.

Lo stallo politico

Mariya Gabriel, 43enne eurodeputata per due legislature prima di diventare commissaria con Jean-Claude Juncker poi con Ursula von der Leyen, dovrebbe essere determinante per riuscire a formare un governo dopo cinque elezioni consecutive. "Accogliamo con grande favore la nomina di Mariya Gabriel a primo ministro designato della Bulgaria" ha twittato il presidente del Ppe, Manfred Weber. "Ha l'esperienza e l'autorità internazionale per superare lo stallo politico a Sofia. Pieno sostegno al nostro partito gemello Gerb-Udf per aver messo al primo posto gli interessi del Paese" conclude Weber. Il Gerb è uscito vincitore nelle elezioni bulgare del mese scorso ma ha ottenuto solo il 25% circa dei voti.