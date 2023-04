6/9 ©IPA/Fotogramma

Le due componenti principali del costo del lavoro - spiega l'istituto di statistica europeo - sono i salari e i costi non salariali (ad esempio i contributi sociali dei datori di lavoro). La quota dei costi non salariali sul costo totale del lavoro per l'intera economia è stata del 24,8% nell'Ue e del 25,5 % nell'area dell'euro. Le quote più basse dei costi non salariali sono state registrate in Lituania (5,4%) e Romania (5,3%) e la più alta in Francia (32%), Svezia (31,9 %). In questo caso l'Italia si piazza al terzo posto con un 27,8%