Elezioni Olanda, al voto per il dopo Rutte. Incognita Wilders

Seggi aperti fino alle 20, poi lo spoglio. Secondo l’ultimo sondaggio la destra xenofoba del Pvv è salita in testa alle preferenze davanti a liberal conservatori, socialdemocratici e centristi dell’outsider Pieter Omtzigt. Dilan Yesilgoz, la leader che ha preso la guida del partito del primo ministro uscente: "No a Wilders premier". Ma non chiude al dialogo di coalizione

Seggi in aperti oggi in Olanda per le elezioni legislative che avvieranno una nuova fase dopo i 13 anni di Mark Rutte al governo. L'incertezza aleggia sull'esito finale che vede quattro partiti appaiati contendersi il primo posto mentre, secondo un recente sondaggio, il 63% degli elettori non è certo della propria scelta e potrebbe cambiare idea all'ultimo minuto. L'incognita principale è rappresentata dal risultato del Pvv, il partito di estrema destra guidato da Geert Wilders balzato in testa alle preferenze secondo l'ultima rilevazione. La formazione di Wilders otterrebbe 28 seggi, uno in più rispetto ai liberal conservatori del Vvd guidati da Dilan Yesilgoz e all'alleanza socialdemocratici-Verdi di Franz Timmermans. Più staccato il Nuovo contratto sociale (Nsc), partito centrista fondato dall'outisder cristiano-democratico Pieter Omtzigt. Urne aperte fino alle 20, poi al via lo spoglio.