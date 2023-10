Rifugiato bruciò il Corano, Svezia non rinnova il permesso

Un rifugiato, cittadino iracheno, Salwan Momika, ha bruciato copie del Corano in Svezia e per questo motivo non otterrà un'estensione del permesso di soggiorno. Momika avrebbe fornito informazioni false a Migrationsverket, l'agenzia migratoria svedese, che ha quindi deciso di non prolungare il suo status d'asilo politico. Momika ha già annunciato pubblicamente che non accetta la decisione: "Non lascerà la Svezia, vivo e morirò qui. L'agenzia migratoria ha commesso un grave errore. Sospetto che la decisione sia dovuta a motivazioni politiche occulte. Presenterò ricorso", ha aggiunto.