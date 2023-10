Milano, urla Allah Akbar e aggredisce tre persone: fermato

Un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver aggredito tre persone in viale Monza a Milano, ferendone una non gravemente a pugni. Secondo quanto hanno riferito alcuni presenti, ma le loro dichiarazioni devono ancora essere vagliate, l'uomo "urlava Allah Akbar". L'aggressore aveva il Corano in mano e una tunica indosso.

Nessun legame con la manifestazione pro Palestina

L'episodio è avvenuto intorno alle 14.30. La Polizia di Stato ha fermato l'aggressore dopo aver fatto intervenire due volanti, date le sue condizioni di alterazione. Ancora non identificato, una volta accerchiato e bloccato, l'uomo è stato trasportato al Policlinico per accertamenti. Il ferito, un 44 enne ecuadoriano, è stato invece portato all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano) in codice verde. Secondo quanto riferito dalla Questura, quanto accaduto non avrebbe alcun legame con la manifestazione pro Palestina che si è svolta a Milano.