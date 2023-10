Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE

Raid aerei e incursioni israeliane senza sosta nella Striscia di Gaza nelle prime ore della notte e non cessano neanche gli appelli a revocare l'ordine di evacuazione di oltre un milione di persone dalla città di Gaza verso sud diffuso ieri da Israele. I media palestinesi parlano di "molte vittime" lasciando intendere una ulteriore escalation del conflitto. Bombardate anche postazioni degli Hezbollah in Libano. Arabia Saudita e Kuwait rifiutano "categoricamente" di evacuare i civili. L'Onu esorta i contendenti a rispettare le regole e a non usare i civili come scudi. Prosegue intanto la ricerca degli ostaggi nelle mani di Hamas. Sono 14 i palestinesi uccisi ieri nel corso degli scontri con l'Esercito israeliano durante le manifestazioni in Cisgiordania. Ma il 'venerdì della rabbia' indetto da Hamas ha infiammato le piazze di tutto il mondo arabo e non solo. Alta tensione in Giordania, un arresto a Riad. A New York numerosi manifestanti filo palestinesi si sono fronteggiati a Times Square con quelli pro Israele. Molte città hanno innalzato l'allerta attentati. La polizia di New York ha ribadito che non ci sono credibili minacce. Massima allerta, invece, in Francia, dove ieri un professore di francese è stato ucciso da una coltellata inferta da un ventenne ceceno. Questa mattina a Roma nuova riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale. Alle 14 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presiederà una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza a Firenze, manifestazioni pro Palestina sono annunciate per oggi.





