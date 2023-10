Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: news del 15 ottobre. LIVE

Ottava notte di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, ma anche al confine con il Libano e su Aleppo, in Siria, mentre prosegue con grande difficoltà la fuga dal nord dell'enclave e si attende l'annunciato avvio di una operazione israeliana di terra in larga scala. L'Oms afferma che evacuare 2.000 pazienti di 22 ospedali equivale a una "condanna a morte". E mentre gli Usa schierano una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale come "deterrenza contro azioni ostili a Israele", Biden ribadisce che quello di Hamas è il "peggior massacro di ebrei dall' Olocausto" ma che i palestinesi non sono Hamas. Il presidente Usa chiama Netanyahu e Abu Mazen raccomandando garanzie umanitarie. L'Iran promette una risposta se Israele continuerà l'attacco. Molti palestinesi che hanno lasciato le proprie abitazioni dal nord di Gaza trascorrono la seconda notte al freddo. Un appello alla Jihad, secondo gli 007 americani, è stato diffuso da Al Qaeda affinché i musulmani si mobilitino nel mondo contro obiettivi israeliani e americani. Al Viminale si è tenuto il Comitato per la sicurezza per una ricognizione sugli obiettivi sensibili in Italia. Crosetto: “Penso di annullare la festa delle Forze Armate. Francia blindata, allarme bomba alla Reggia di Versailles; a Parigi il Louvre chiuso.





