Guerra Israele - Hamas, Biden: "Occupare Gaza un grosso errore". LIVE

Un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe "un grosso errore". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, al programma tv '60 Minutes'. Biden si è detto convinto che l'obiettivo principale debba essere "l'eliminazione di Hamas", ma allo stesso tempo ha spiegato che e' "necessario avere una Autorità palestinese forte", requisito essenziale per un percorso che apra la "strada ad uno Stato palestinese". "Non ora. Non ora. Non ora, ma... penso che Israele capisca che una parte significativa del popolo palestinese non si sente rappresentato" dal movimento islamista e dai suoi "elementi estremi" e "non condivide le opinioni di Hezbollah". Il presidente americano ha assicurato che gli Usa possono "occuparsi" di entrambe le guerre (Ucraina e Gaza, ndr) mantenendo intatte le proprie possibilità di autodifesa. Tuttavia, ha ammesso il capo della Casa Bianca, la minaccia terroristica negli Stati Uniti è "cresciuta" a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente.