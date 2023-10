Nuovi raid nella Striscia: ucciso capo Hamas. Biden domani in Israele

Nuovi raid nella Striscia: ucciso un capo di Hamas. L'Oms: "24ore e sarà catastrofe". Netanyahu: "trionferemo". Il presidente Biden, domani a Gerusalemme, poi in Giordania: pronto un piano congiunto di aiuti umanitari. Convocato un Consiglio Europeo straordinario. Intanto Putin atterra a Pechino e si propone come mediatore. Sabato al Cairo summit arabo, le Nazioni Unite divise. Putin sente i presidenti egiziano al-Sisi, iraniano Raisi, siriano Assad e dell'Anp Abu Mazen e chiede il cessate il fuoco e una tregua umanitaria. Completati i preparativi per aprire il valico di Rafah, ma migliaia di profughi da gaza sono ancora bloccati sotto le bombe. Hamas ha diffuso il primo video di un ostaggio, una ragazza israeliana (con cittadinanza anche francese). "Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei fratelli. Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile", dice.

