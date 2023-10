Dagli anni '80 in poi si è iniziato a parlare di una rete di sotterrannei utilizzata - in un primo momento - per far entrare nel territorio di Gaza viveri e altre merci. Le strutture sono poi diventate un importante modo per riuscire a far entrare e uscire dalla Striscia armi e uomini. Israele potrebbe iniziare l'operazione di terra distruggendoli