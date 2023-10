Israele recluta influencer e volti noti per parlare della guerra

"I social network e l'influenza sull'opinione pubblica internazionale sono fondamentali durante la guerra, al fine di mobilitare il sostegno internazionale", ha detto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. Per questo il governo di Tel Aviv ha chiesto aiuto a personalità note in vari ambiti. Si va da un businessman trapiantato negli Usa a un avvocato per i diritti umani, da un'ex attrice - diventata inviata speciale per combattere l’antisemitismo e la delegittimazione di Israele - a una modella