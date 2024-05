Guerra a Gaza, Palestina chiede a Fifa la sospensione di Israele. LIVE

Un palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nei pressi di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia Wafa, che ha identificato l'uomo in Karim Raeq Abd al-Raouf Amir (23 anni), morto in ospedale per le ferite riportate. La stessa fonte ha segnalato che negli scontri sono stati feriti anche altri due palestinesi, tra cui un adolescente. Nelle ultime 24 ore - ha ricordato la Wafa - negli scontri con Israele sono stati uccisi nell'area di Tulkarem quattro palestinesi.