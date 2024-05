Palestina chiede alla Fifa l'esclusione di Israele dalle competizioni

La decisione attesa per il 20 luglio

Una decisione in tal senso verrà presa il 20 luglio. Il presidente Gianni Infantino ha disposto una consulenza legale indipendente per valutare la richiesta. La Federcalcio palestinese (Pfa) e i suoi sostenitori, come la Conferedazione asiatica di cui fa parte, speravano in un voto immediato su un'eventuale squalifica, mentre Israele ha definito "cinica" la richiesta.