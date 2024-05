Hamas: "Respingeremo ogni piano per Gaza che non ci includa". LIVE

Un alto funzionario dell'amministrazione Biden ha fatto sapere che gli Stati Uniti condividono le preoccupazioni espresse dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sulla possibile imposizione di un governo militare su Gaza dopo l'attuale guerra. "Condividiamo la preoccupazione del ministro della Difesa per il fatto che Israele non ha sviluppato alcun piano per tenere e governare il territorio che le truppe israeliane ripuliscono, consentendo così ad Hamas di rigenerarsi in quelle aree", ha spiegato il funzionario. "Questa è una preoccupazione perchè il nostro obiettivo è vedere Hamas sconfitto". Gallant si è espresso con parole molto esplicite contro l'ipotesi di un controllo militare e civile della Striscia di Gaza al termine della guerra. "Lo ripeto chiaramente: non accetterò l'istituzione di un'amministrazione militare israeliana a Gaza, Israele non deve avere il controllo civile sulla Striscia di Gaza", ha detto Gallant.