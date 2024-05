Medioriente, Spagna nega scalo a nave che trasporta armi per Israele

La Spagna ha rifiutato il permesso di fare scalo nel porto sud-orientale di Cartagena a una nave battente bandiera danese carica di armi diretta in Israele. Oscar Puente, ministro dei Trasporti spagnolo, ha annunciato su X che la Marianne Danica aveva richiesto il permesso di scalo per il prossimo 21 maggio. Secondo El Pais, la nave trasporta quasi 27 tonnellate di materiale esplosivo proveniente da Madras, in India.

La politica spagnola

"Questa è la prima volta che lo facciamo – ha detto il ministro degli Esteri Jose Manuel Albares - perché è la prima volta che rileviamo una nave che trasporta una spedizione di armi in Israele che vuole fare scalo in un porto spagnolo". E ancora: "Questa sarà una politica coerente con qualsiasi nave che porta armi a Israele che vuole fare scalo nei porti spagnoli. Il ministero degli Esteri rifiuterà sistematicamente tali soste per una ragione ovvia. Il Medio Oriente non ha bisogno di più armi, ha bisogno di più pace”.