Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE

Mondo in apprensione per la guerra in Medioriente. Il monito delle Nazioni Unite a Israele: "L'assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale umanitario". Nuove sirene d'allarme nel sud del Paese. In arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare i due aerei militari italiani Boeing Kc767 con a bordo circa 200 connazionali che stanno rientrando da Israele.

Ieri sera colloquio tra Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak: dai 5 leader "fermo sostegno a Israele e condanna di Hamas". Usa e alleati affermano di riconoscere "le legittime aspirazioni del popolo palestinese" ma che "sosterranno" lo Stato ebraico "nei suoi sforzi per difendersi". Oggi informativa di Tajani in Parlamento. Il leader ceceno Kadyrov si dice al fianco dei palestinesi e pronto intervenire per ristabilire la pace. Abbas prepara una visita a Mosca. Putin riceve oggi il premier iracheno Sudani. Israele va verso l'operazione di terra nella Striscia di Gaza, già assediata con il blocco a cibo ed energia. Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso". Lo Stato ebraico richiama 300 mila riservisti. Al confine nord cresce la tensione con gli Hezbollah. Effetto guerra sull'energia, con l'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Il ministro Urso parla del conflitto in Medioriente come una "situazione d'emergenza che rischia di far esplodere problematiche per l'energia".





