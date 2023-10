Gal Hirsch, chi è l’uomo che dovrà recuperare gli ostaggi israeliani

È l'uomo a cui Benjamin Netanyahu ha affidato il compito di gestire la situazione degli ostaggi ( COSA SAPPIAMO ). Gal Hirsch, ex ufficiale delle forze speciali e generale a riposo, ha ora l'incarico di coordinare gli sforzi per rapiti e dispersi, circa 130 persone, riconoscendo che si sta lavorando "nel mezzo di questa guerra difficile". Il governo israeliano sta lavorando per ottenere una "evoluzione completa" della situazione degli ostaggi catturati da Hamas - ha detto Hirsch - promettendo di creare "un meccanismo efficace" per aiutare "tutte le famiglie in ansia per la sorte dei loro cari". ( GUERRA MEDIORIENTE - IL LIVEBLOG ).

Il padre del "cigno nero letale"

Secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera Hirsch nove anni fa scrisse su una rivista delle forze armate un saggio di teoria militare in merito alle tattiche israeliane: "Nel fronteggiare un nemico che opera in mezzo alla popolazione civile, dobbiamo sviluppare il nostro cigno nero letale, che agisce nella quarta dimensione, quella dell’incertezza, dell’illegalità e del disordine, al di fuori di modelli concettuali accettati e prevedibili". Hirsch è un ex ufficiale della Shaldag (unità speciale), andato in pensione a 42 anni, pochi mesi dopo la fine della seconda guerra del Libano tra luglio e agosto del 2006, perché ritenuto in parte responsabile del fallimento. Secondo quanto scrive il Corriere Netanyahu lo avrebbe voluto come capo della polizia già nel 2015, ma l’accusa dell’Fbi americana di aver corrotto un ministro georgiano per ottenere contratti alla sua società di sicurezza, l’incriminazione per evasione fiscale in Israele, avevano fatto saltare la candidatura.