Guerra Israele Hamas, il dramma degli ostaggi: cosa sappiamo

Nonostante le dichiarazioni delle parti, che sostengono di non voler trattare sui prigionieri, sarebbe in corso una trattativa da parte del Qatar per un primo scambio tra israeliani e palestinesi. Ancora incerto il numero di persone rapite dai miliziani, i morti dell’attacco di sabato e i dispersi: per questo il governo di Gerusalemme ha istituito un centro congiunto per registrare i nomi, dove le famiglie possono denunciare la scomparsa e portare una prova del Dna