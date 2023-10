Ad ora gli ostaggi israeliani sono 130. A renderlo noto sono gli stessi miliziani che hanno specificato che cento si trovano nelle mani di Hamas e trenta sono invece tenuti prigionieri dalla jihad islamica. A capo del gruppo fondamentalista che ha potere sul loro destino c’è Sinwar, uno dei fondatori del ramo militare del gruppo ascolta articolo

E’ nato in un campo profughi nel 1962, ha frequentato l’Università islamica di Gaza ed è esperto del mondo ebraico. Il suo nome completo è Yahya Ibrahim Hassan Sinwar ed è il capo del gruppo fondamentalista Hamas che da sabato mattina ha in mano le vite dei 130 ostaggi israeliani, rapiti il 7 ottobre dopo l’attacco a sorpresa lanciato contro Israele. I miliziani hanno fatto sapere che circa 100 persone sono tenute prigioniere da Hamas, le restanti dalla jihad islamica. (ISRAELE-HAMAS. LO SPECIALE. GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

La vita Il primo arresto per Yahya Sinwar arriva a 20 anni, durante il periodo universitario. In quell'occasione conosce alcuni attivisti palestinesi e decide di unirsi a loro per dedicarsi alla causa. Così, nel 1985 fonda il ramo di sicurezza di Hamas: un gruppo che ha come unico scopo punire tutti coloro che trasgrediscono alla "moralità" palestinese e coloro che sono sospettati di collaborare con Israele. Il suo essere spietato e il numero di esecuzioni da lui ordinate ed eseguite gli hanno conferito il soprannome di "macellaio di Khan Younis", il campo profughi nel quale Sinwar è nato.

L'arresto Il secondo arresto arriva nel 1988, quando viene incarcerato in una prigione israeliana. Nel 2011 però viene rilasciato in quanto parte del gruppo di 1000 prigionieri palestinesi scambiati con un solo soldato israeliano, Gilad Shalit, catturato nel 2006 e tenuto in ostaggio a Gaza per cinque anni. Secondo fonti israeliane, Sinwar è un "acerrimo nemico" degli egiziani: sostiene infatti gli affiliati dello Stato islamico che combattono l'esercito egiziano nel deserto del Sinai. Favorisce inoltre relazioni più strette con l'Iran.

A capo di Hamas Nel marzo 2021, Sinwar è stato eletto per un secondo mandato di quattro anni come capo dell'ufficio politico di Gaza: è diventato così il più alto funzionario di Hamas a Gaza e il governante de facto della Striscia. È il secondo membro più potente di Hamas dopo Ismail Haniyeh.