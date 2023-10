Israele, Spiegel: ragazza con cittadinanza tedesca rapita da Hamas

Dopo una telefonata fatta "ieri mattina resto", "i genitori non hanno più avuto notizie della figlia", ma la banca li ha informati che la sua carta di credito "è stata utilizzata a Gaza". La 22enne abita a Tel Aviv ma era fuori città per un festival musicale

La scomparsa

Dopo una telefonata fatta "ieri mattina resto", "i genitori non hanno più avuto notizie della figlia", ma la banca li ha informati che la sua carta di credito "è stata utilizzata a Gaza". La ragazza abita a Tel Aviv, ma la madre, nata a Ratisbona, in Baviera, ed emigrata in Israele tren'anni fa, sapeva che la figlia era andata a un concerto "nel sud" del Paese. Il padre della giovane è israeliano. La famiglia ha reso pubblica la cittadinanza tedesca della figlia nella speranza che le autorità tedesche possano fare qualcosa in caso di un eventuale scambio di prigionieri.

Il video

Un video "che sta circolando su Internet", descritto dallo Spiegel, mostrerebbe le ultime immagini della giovane, caricata su una jeep e apparentemente esanime. Hamas ha affermato che la persona nelle immagini è una soldatessa israeliana, ma ieri sera la cugina della giovane, Tomasina Weintraub-Louk, ha riferito al sito MailOnline che la famiglia ha riconosciuto la 22enne attraverso i tatuaggi sulle gambe e i capelli rasta. La parente ha detto al sito del quotidiano britannico Daily Mail di non aver "saputo nulla". "Speriamo in una notizia positiva. È sicuramente Shani. Era a un festival musicale per la pace. È un incubo per la nostra famiglia".