Crisi Medioriente, Israele sotto attacco. Centinaia di morti. LIVE

L'attacco di Hamas contro Israele e la successiva controffensiva di Tel Aviv hanno riacceso le tensioni in Medioriente. Ieri l'ala armata dell'organizzazione palestinese ha attaccato dalla Striscia di Gaza con migliaia di missili, incursioni via terra sfondando il confine a Sud del Paese, via mare e dall'aria, anche con deltaplani e parapendio. Colpite Tel Aviv e Gerusalemme. “Israele è in guerra”, dice il premier Netanyahu. Le vittime israeliane sarebbero circa 600, i feriti oltre 2.000. Ci sarebbero centinaia di dispersi. Il bilancio dei morti per i raid israeliani su Gaza sale a 370. Commando armati hanno assalito i kibbutz e sparato sui civili, secondo testimoni e immagini diffuse sul web. Hamas (che ha detto di aver avuto il sostegno dell'Iran) ha pubblicato anche foto di soldati israeliani presi in ostaggio. Si apre anche fronte con il Libano mentre in Egitto un attacco a turisti israeliani ha causato due vittime. Sgomento in Israele per il fallimento dei servizi di sicurezza, governo e 007 sotto accusa. Lanciata la controffensiva: “I palestinesi lascino Gaza, azzereremo i covi di Hamas”. Il mondo condanna l'attacco. Europa e Stati Uniti riconoscono il diritto dello Stato ebraico a difendersi dai 'terroristi'. Dal mondo arabo, arriva ad Hamas il sostegno di Teheran che si dice “orgogliosa dei combattenti palestinesi”. L'Italia innalza i livelli di sicurezza sugli obiettivi israeliani sul territorio nazionale. Presidiati il ghetto a Roma e sinagoghe. Allerta massima a Milano. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano feriti nella comunità italiana.





