Hamas attacca Israele, le immagini delle incursioni e dei razzi. VIDEO

Le recinzioni sfondate, gli ingressi incontrollati. Come si vede in un video Reuters, grazie alle pale meccaniche Hamas è riuscita a sfondare le barriere israeliane presenti nella striscia di Gaza, avendo facilmente la meglio. Al grido di “Allah akbar” nel filmato si vedono miliziani di Hamas e gente comune entrare nei territori israeliani, circondare un soldato ferito prima dell’arrivo dell’ambulanza e infine superare la recinzione con mezzi motorizzati. La selezione è solo parziale: in queste ore sono tantissimi i video che mostrano diverse scene dell’attacco, pubblicati dalla stessa Hamas. Come ha sottolineato il Times of Israel, l’organizzazione islamica ha anche diffuso foto che mostrano miliziani armati catturare soldati israeliani nel corso di un attacco a una base militare sul confine con la Striscia di Gaza. Immagini che fanno il paio con altre clip, dove si vedono i civili israeliani presi in ostaggio dai palestinesi. In questo caso, però, non ci sono ancora conferme ufficiali né da parte dell’esercito né da parte delle autorità politiche di Gerusalemme (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).