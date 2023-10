"Si tratta di un attacco di sorpresa, che non può non incidere anche psicologicamente sul morale israeliano", sottolinea il diplomatico

"Aspettiamoci un conflitto che perdurerà in maniera considerevole perché in ballo ci sono equilibri più grandi". E' quanto sottolinea, intervenendo a Sky TG24, il presidente Ispi e diplomatico Giampiero Massolo. "A questo punto - spiega - entra in gioco una spirale di azioni e reazioni. Vi è una supremazia militare israeliana, mentre dal lato di Hamas tutti temiamo azioni terroristiche che potrebbero aggravare la situazione".

"Attacco a sorpresa"

"Vorrei sottolineare - prosegue Massolo - che si tratta di un attacco di sorpresa, che non può non incidere anche psicologicamente sul morale israeliano. In secondo luogo Israele aveva una certezza di sicurezza, grazie a un sistema anti-missile che riusciva a scudare validamente i missili diretti sul territorio". Quest'attacco invece è portato avanti da "persone che riescono a oltrepassare muri apparentemente invalicabili e riescono ad agire sul territorio, per lo meno nelle città israeliane di confine. Due elementi psicologici sui quali Hamas gioca".