Razzi da Gaza su Israele, Netanyahu: "Questa è una guerra e vinceremo"

"Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella sua prima reazione pubblica dopo l'attacco su larga scala di Hamas contro lo Stato ebraico. Netanyahu ha aggiunto di aver dato l'ordine all'esercito di richiamare i riservisti e di "rispondere alla guerra con irruenza e un'ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora". "Il nemico - ha sottolineato - pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo".