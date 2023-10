Attacco a sorpresa dalla Striscia. In corso lanci di razzi, in parte intercettati da Iron Dome, mentre miliziani armati sono entrati in territorio israeliano. Almeno 20 morti e centinaia di feriti. Netanyahu: “Siamo in stato di guerra”

"Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Non usa mezzi termini il premier israeliano Benyamin Netanyahu, dopo che in mattinata è iniziato un attacco a sorpresa dalla Striscia e miliziani armati sono entrati nel territorio di Israele: il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l'inizio dell'operazione "Alluvione al-Aqsa". L'obiettivo – ha spiegato - è "mettere fine ai crimini" di Israele.

In varie città di Israele, tra cui Tel Aviv e Gerusalemme, e nelle comunità israeliane attorno alla Striscia hanno suonato le sirene di allarme. Secondo il Jerusalem Post, la raffica di razzi ha colpito le zone centrali e meridionali di Israele e, riferisce il sito del giornale citando il servizio di soccorso Magen David Adom, almeno un razzo ha centrato un edificio nel consiglio regionale di Gederot, dove è morta la donna di 70 anni. I residenti delle due zone hanno segnalato rumore di esplosioni in cielo, dovute probabilmente dall'intercettamento dell'Iron Dome, il sistema di difesa di anti missili. Le organizzazioni di protesta contro la riforma giudiziaria del governo hanno sospeso tutte le manifestazioni previste per questa sera in Israele. A Gaza i supermercati, i fornai e i distributori di benzina sono stati presi d'assalto dalla popolazione, che teme di dover ora affrontare un conflitto prolungato con Israele.

Ambasciatore italiano in Israele: "Connazionali stanno bene"

"Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi", si legge in una nota di Palazzo Chigi. La Farnesina ha fatto sapere di essere "in stretto raccordo con l'ambasciata italiana in Israele" e che sta continuando "a monitorare l'evoluzione della situazione di sicurezza nel Paese". Per il momento, ha fatto sapere Sergio Barbanti, Ambasciatore d'Italia in Israele, "tutti i nostri connazionali stanno bene". Ma l'allerta è alta: "Invitiamo i connazionali alla massima prudenza. Unità di Crisi attivata. Numero di emergenza: +39 06 36225", si legge in un messaggio del Ministero degli Esteri su X. E l'ambasciata italiana in Israele invita i connazionali "a evitare ogni spostamento non strettamente necessario, mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire le indicazioni delle autorità locali". Il ministro degli Esteri Tajani: "Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e difendersi".

Le reazioni della comunità internazionale

"Israele ha il diritto di difendersi da questi odiosi attacchi", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen esprimendo la sua "inequivocabile condanna" per gli attacchi condotti da Hamas che definisce "terrorismo nella sua forma più spregevole". “Seguiamo con angoscia le notizie che provengono da Israele. Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi di Hamas. Questa orribile violenza deve finire immediatamente. Il terrorismo e la violenza non risolvono nulla", ha scritto su X l'Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell, che a nome dell'Ue ha espresso “la sua solidarietà a Israele in questi momenti difficili”. In una nota, poi, il Quai d'Orsay ha sottolineato che "la Francia condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici in corso contro Israele e la sua popolazione".

Mosca: "Se l'avessimo saputo l'avremmo evitato"

Mosca ha chiesto "moderazione" in seguito agli attacchi contro Israele da parte di Hamas, dicendosi "sorpresa" di quanto successo: "Se l'avessimo saputo l'avremmo evitato", ha dichiarato Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri russo e inviato del Cremlino per il Medio Oriente e l'Africa, citato dall'agenzia Interfax. "Siamo in contatto con tutti. Con gli israeliani, i palestinesi e gli arabi" e "naturalmente, chiediamo sempre la moderazione", ha sottolineato.