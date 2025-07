Usa, poliziotto aggredisce afroamericano in auto: il video shock

La vicenda

La scena è stata ripresa anche dal giovane con il proprio cellulare ma per lo sceriffo di Jacksonville il video non mostra il "contesto completo della situazione". Infatti, "c'è stata sicuramente violenza da parte degli agenti che hanno effettuato e questo è orribile", ha dichiarato TK Waters in una conferenza stampa. "Ma non significa che sia stato compiuto qualcosa di illegale o contrario alle regole", ha precisato ancora. La polizia ha poi pubblicato il video ripreso dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti nel quale si vede il 22enne che apre la portiera della sua auto mentre il poliziotto stesso gli dice di averlo fermato perché non aveva le luci accese. "È giorno, non ho bisogno delle luci e non piove", avrebbe risposto McNeil che poi si sarebbe rifiutato di consegnare la patente, richiudendo la portiera e tenendola bloccata nonostante l'agente gli chiedesse di uscire dall'auto. Il ragazzo chiede poi l’intervento di un supervisore ma a quel punto un poliziotto lo avverte: "O esci o rompo il finestrino". La scena mostra quindi il vetro dell’auto del ragazzo, lato guidatore, frantumato in mille pezzi da un pugno con un altro che finisce sul volto dello stesso 22enne. Il video di McNeil inizia dalla rottura del finestrino, ma i suoi avvocati contestano comunque che si sia trattato di un eccesso di violenza da parte della polizia che, dal proprio punto di vista, ha parlato anche di un tentativo del ragazzo di afferrare un coltello. Ma il giovane, nel proprio video, quando alza le mani mostra di averle libere.