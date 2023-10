Coniugi italo-israeliani dispersi. Nel loro kibbutz decine di vittime

Ci sono anche due italiani tra i dispersi in Israele dopo gli attacchi di Hamas (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Si tratta di Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, marito e moglie. "Vivevano nel kibbutz di Be’eri e non rispondono alle chiamate della famiglia”, ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza". Tajani ha ribadito che i due hanno doppia cittadinanza e che l'Italia lavora "a stretto contatto con Tel Aviv" sulla vicenda. "Speriamo di ritrovarli ma in questo momento non abbiamo altre notizie, è probabile che siano stati presi in ostaggio", ha ribadito.