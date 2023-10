Israele afferma di aver trovato almeno 40 bimbi uccisi tra le circa 200 persone trucidate nel kibbutz di Kfar Aza. Lo Stato ebraico conta più di 1.200 morti dall'aggressione di Hamas e prepara "un'offensiva totale" su Gaza, dove le vittime sono oltre 800. Oggi incontro tra Netanyahu e Gantz per la formazione di un governo di unità nazionale in Israele. Gravi danni alla sede dell'agenzia Onu per rifugiati palestinesi a Gaza. L'esercito israeliano ha detto di aver condotto oltre 70 attacchi aerei nella zona di Daraj Tuffah.

Il primo aereo con le munizioni Usa è atterrato ieri sera in Israele, secondo i media americani. Blinken da oggi a venerdì sarà in visita nello Stato ebraico e in Giordania. Le dichiarazioni "infiammatorie" di Biden che ha condannato l'attacco senza precedenti contro Israele come "male puro" sono "un tentativo di coprire i crimini" dello Stato ebraico, afferma Hamas. Tajani ha annunciato che oggi parlerà con l'Egitto per la liberazione degli ostaggi israeliani. Riunione dei ministri della Difesa della Nato oggi a Bruxelles.





