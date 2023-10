Guerra in Israele, X invaso da fake news sul conflitto con Hamas

Sulla piattaforma acquistata da Elon Musk si è diffusa un’ondata di disinformazione tra false immagini e video tratti dai videogiochi. Tra i post che stanno circolando, anche una falsa foto di Cristiano Ronaldo con una bandiera palestinese ascolta articolo

Sulla piattaforma social X, l’ex Twitter acquistato da Elon Musk, si sta riversando un mare di false informazioni sulla guerra tra Israele e Hamas. La portata e la velocità con cui queste fake news si stanno diffondendo è senza precedenti. Ci sono post con video tratti da videogiochi e spacciati per attacchi di Hamas, immagini di festeggiamenti in Algeria presentate come offensive israeliane e persino foto falsificate di personaggi pubblici con bandiere palestinesi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

La foto di CR7 con la bandiera palestinese Tra i vari falsi post, sta circolando una immagine falsa di Cristiano Ronaldo con una bandiera palestinese, la foto invece sarebbe del 2022 e ritrarrebbe il calciatore Marocchino Jawad El Yamiq. In circolo ci sono anche video della guerra civile in Siria di tre anni fa, riproposti come attuali attacchi delle milizie israeliane o di Hamas. vedi anche Guerra in Israele, le reazioni delle star dagli U2 a Madonna

Perché circolano tutte queste fake news Il problema nella diffusione delle fake news su X sarebbe il caos generato dalle spunte blu, ora acquistabili e tutta una serie di cambiamenti che Elon Musk ha apportato alla piattaforma nell’ultimo anno, tra cui la decisione di licenziare la maggior parte dei dipendenti responsabili di contrastare la disinformazione. A Wired Us, il ricercatore dell’Atlantic Council Digital Forensics Research Lab, Emerson Brookin ha spiegato che i cambiamenti introdotti dal patron di Tesla “vanno a tutto vantaggio dei terroristi e dei propagandisti di guerra”, queste novità “nella struttura dei guadagni e degli incentivi fanno sì che le persone tendano a condividere un alto volume di informazioni che potrebbero non essere vere, perché cercano di massimizzare il numero di visualizzazioni. Chiunque può comprare una spunta blu e cambiare la propria immagine del profilo mettendone una che assomiglia a quella di una testata. Ci vuole un bel po' di lavoro per verificare chi dice la verità e chi no”. L’algoritmo di X è progettato per spingere i contenuti che ottengono il maggior numero d’interazioni, questo incentiva a condividere disinformazione con post falsi che catturino l’attenzione degli utenti. leggi anche Hezbollah, cos'è il gruppo antisionista libanese che sostiene Hamas

