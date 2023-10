Ucraina Russia, Sullivan: Usa aiuteranno sia Tel Aviv sia Kiev DIRETTA

Il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden, Jake Sullivan, ha affermato che gli Stati Uniti sono in grado sia di fornire assistenza a Israele che di continuare a sostenere l'Ucraina di fronte all'invasione russa. "Crediamo che gli Stati Uniti siano in grado di sostenere l'Ucraina in Europa, di sostenere i nostri alleati nell'Indo-Pacifico e di sostenere il nostro stretto alleato Israele nel momento del bisogno", ha detto Sullivan in un briefing quando gli è stato chiesto se una guerra con Hamas renderebbe più difficile per l'amministrazione Biden sostenere l'Ucraina e gli alleati nella regione dell'Indo-Pacifico. "Crediamo di avere le risorse, gli strumenti e le capacità per poterlo fare in modo efficace", ha assicurato il funzionario Usa osservando che parte dell'attività dell'amministrazione è garantire il coordinamento di tutti i teatri contemporaneamente. La quantità di risorse necessarie per continuare a sostenere l'Ucraina non è commisurata al prezzo che dovrà essere pagato in caso di espansione dell'aggressione russa in tutta Europa, "che potrebbe alla fine, come è avvenuto in passato, richiedere l'effettivo dispiegamento delle truppe americane per combattere", ha messo in guardia Sullivan. "Quindi è meglio sostenere gli ucraini nella loro fermezza contro l'aggressione russa e farlo in modo duraturo. E abbiamo il budget per poterlo fare. Disponiamo anche del budget necessario per fornire a Israele ciò di cui ha bisogno", ha riassunto il consigliere di Biden.