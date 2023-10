Guerra Ucraina, detriti di drone su Belgorod in Russia: 3 morti. LIVE

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato stamattina in Kirghizistan, per la sua prima visita ufficiale all'estero da quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto contro lo zar. Lo hanno annunciato le agenzie di stampa russe e kirghise. Putin incontrerà oggi il suo omologo kirghiso Sadyr Japarov e domani parteciperà al vertice dei leader della Comunità degli stati indipendenti (Csi), che riunisce diverse ex repubbliche sovietiche.