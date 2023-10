Putin in Cina la prossima settimana: incontrerà Xi Jinping

Sette mesi dopo l'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale con l'accusa di crimini di guerra in Ucraina, il presidente russo si riaffaccia sulla scena internazionale, prima con una missione in Kirghizistan e poi con un viaggio a Pechino per incontrare Xi Jinping

Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Cina "la settimana prossima". Lo ha detto il suo consigliere per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. Intanto Putin è arrivato stamattina in Kirghizistan (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE) , per la sua prima visita ufficiale all'estero da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro lo zar. Lo hanno annunciato le agenzie di stampa russe e kirghise. Putin incontrerà oggi il suo omologo kirghiso Sadyr Japarov e domani parteciperà al vertice dei leader della Comunità degli stati indipendenti (Csi), che riunisce diverse ex repubbliche sovietiche.

Rinsaldare l'alleanza con la Cina

Sette mesi dopo l'ordine di arresto con l'accusa di crimini di guerra in Ucraina, il leader russo si riaffaccia così sulla scena internazionale, prima con la missione in Kirghizistan e poi con il viaggio a Pechino per incontrare l'omologo cinese Xi Jinping. Un'occasione, quella della prossima settimana, per rinsaldare l'alleanza politica e soprattutto economica tra Russia e Cina, in occasione del forum della Belt and Road Initiative (la Via della Seta) di cui si celebra il decennale.