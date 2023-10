La Slovacchia dopo le elezioni congela l'invio di armi all'Ucraina

Il sostegno a Kiev del premier uscente Odor

Proprio in giornata il premier uscente Ludovit Odor ha espresso il suo sostegno a Kiev: "Ci battiamo per la pace in tutta l'Europa: Paesi grandi o piccoli, a est o a ovest. Ci uniscono i nostri valori condivisi e la nostra visione e l'Ucraina fa parte di questo. A Granada abbiamo assicurato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che può contare sul nostro sostegno continuo".