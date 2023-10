Ucraina, Crosetto su aiuti a Kiev: "Risorse non sono illimitate". LIVE

La premier Meloni a Sky Tg24: ribadisce il "convinto sostegno a Kiev", ma, aggiunge, "faremo attenzione all'opinione pubblica". Sugli aiuti militari dell'Italia all'Ucraina c'è la precisazione di Crosetto: "Bisogna verificare ciò che siamo in grado di dare: non abbiamo risorse illimitate; la disponibilità dell'ottavo pacchetto c'è ma per ora è soltanto una dichiarazione d'intenti". Il ministro della Difesa sarà oggi in Senato per il question time. Biden faccia "contribuire l'Europa" alle spese per Kiev, incalza Trump. Nella notte allarme antiaereo in cinque regioni ucraine.





